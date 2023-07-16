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Güncel
AA 16.07.2023 15:24

İstanbul'da ekmek arasında uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava, kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşattı.

İstanbul'da ekmek arasında uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı

Beşiktaş'ta ekmeğin arasına uyuşturucu madde saklayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize polis ekipleri, Levazım Mahallesi Koru Sokak'ta şüphe üzerine durdurdukları motosikletteki S.P. ile S.Ö.K'nin kimliklerini kontrol etti.
 
S.Ö.K'nin elinde bulunan poşeti gizlemeye çalıştığını fark eden ekipler, yaptıkları incelemede ekmek içerisine gizlenmiş 9,8 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
 
Bunun üzerine gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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