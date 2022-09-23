Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 89 kilogram esrar ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 89 kilogram esrar ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa'da uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliler ile kullandıkları araçları tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 91 paket halinde 89 kilogram esrar ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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