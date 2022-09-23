İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen B.D, F.Y, M.K, B.D. ve H.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bazı uyuşturucu haplar, 2,65 gram metamfetamin, 0,10 gram eroin, 16 gram esrar, 22 gram kenevir tohumu, 2 adet tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar B.D, F.Y, M.K, B.D. ve H.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.