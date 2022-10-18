İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Göçmen Kaçakçılığı” suçu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde bir dizi denetim gerçekleştirildi.

Dün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen denetimlerde, 85 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, denetimler çerçevesinde söz konusu göçmenlere evlerini kiraya veren 8 kişi de gözaltına alındı.

Ev sahiplerine “Günübirlik Kiralama” suçundan idari işlem yapılırken, yakalanan 85 şahısla ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.