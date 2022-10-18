Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul’da 85 kaçak göçmen yakalandı
Zeytinburnu'nda toplam 85 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca bu kişilere evini kiraya veren 8 kişiye de idari işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Göçmen Kaçakçılığı” suçu ile ilgili Zeytinburnu ilçesinde bir dizi denetim gerçekleştirildi.
Dün Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen denetimlerde, 85 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Muhafaza altına alınan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, denetimler çerçevesinde söz konusu göçmenlere evlerini kiraya veren 8 kişi de gözaltına alındı.
Ev sahiplerine “Günübirlik Kiralama” suçundan idari işlem yapılırken, yakalanan 85 şahısla ilgili sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.
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