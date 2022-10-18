Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dilencinin üzerinden 1555 lira çıktı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta dilencilik yapan bir kişinin üzerinden 1555 lira ele geçirildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Azerbaycan Bulvarı'nda rutin denetimler sırasında dilendiği tespit edilen A.A'yı merkeze götürdü.
Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 1555 lira olduğunu belirledi.
Hakkında tutanak hazırlanan A.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Zabıta Denetim
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