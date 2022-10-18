Kars’ın tarihi ve turistik yerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen gezi programına Kuveyt, Hindistan, Katar, Mısır, Lübnan, İran, Ürdün, Pakistan ve Sudi Arabistan'da faaliyet gösteren turizm şirketlerinin temsilcileri katıldı.

İki gün süren program çerçevesinde seyahat acenteleri temsilcileri Ani Antik Kenti, Kars kent merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi başta olmak üzere önemli turizm bölgelerini rehberler eşliğinde gezdi.

Acente temsilcileri, butik şehir özelliği taşıyan Kars şehir merkezinde Baltık mimarı örneklerini inceledi, Kars Kalesi ile diğer Osmanlı ve Selçuklu dönemi kültürel yapılarını gezerek rehberlerden bilgi aldı.

Gezi programı sonrası acente temsilcileri, aşıkların atışmalarını dinledi ve Kafkas dans gösterilerini izledi.

Kars gastronomisi ve yöresel ürünlerin tanıtılması amacıyla seyahat acentesi temsilcilerine gravyer ve peynir tadımı yapıldı, temsilciler daha sonra Kars Peynir Müzesi’ni gezdi. 9 ülkeden gelen seyahat acenteleri temsilcileri, Kars’taki programın ardından kentten ayrıldı.