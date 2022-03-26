Haber Giriş: 26 Mart 2022 Cumartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda mayın mı var, bulundu mu?
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı açıklarında tespit edilen mayın benzeri cismin emniyet altına alındığını, etkisiz hale getirmek için müdahale edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verildi.
İstanbul Boğazı, ikinci bir emre kadar gemi trafiğine kapatıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı Son Dakika
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