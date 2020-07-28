Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekilen temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri dün başladı. Ödemeler, 29 Temmuz'a kadar yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

29 Temmuz'a kadar yapılacak

Bakan Selçuk, "5 Ağustos’ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece Bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz’da, 4-6 olanlara 28 Temmuz’da, 8 olanlara 29 Temmuz’da ödemeler yapılacak" dedi.