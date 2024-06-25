Isparta'da karanfil hasadına başlandı

Merkeze bağlı Deregümü köyü ve Çünür bölgesinde seralarda üretilen karanfilin hasadına başlandı. Tomurcuk halinde kesimi yapılarak seçilen karanfiller, demetler halinde paketleniyor.

Rengarenk ürünler Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde bu sezon 2 bin dekar alanda 300 milyon dal karanfil rekoltesi bekleniyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk Deregümü köyü ve Çünür bölgesinde 2 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirtti.



"Isparta'da üretilen karanfiller Avrupa'da alıcı buluyor"

Bu yıl 300 milyon dal karanfil rekoltesi beklediklerini anlatan Selçuk, "Avrupa ülkelerine ihracımız çok fazla, Almanya, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye karanfil ihracatı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karanfil üreticilerinden Murat Aslan da karanfil dikimine eylül ayında başladıklarını ve 9 ay sonra hasat ettiklerini bildirdi.

Köyde 85 dönümde üretim yaptığını bildiren Aslan, karanfilin istihdama da katkı sunduğunu ifade etti.