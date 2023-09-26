Isparta'da İtfaiye Haftası kutlandı

Belediye önünden sirenler eşliğinde yürüyüş düzenleyen itfaiyeciler, daha sonra Isparta Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Isparta İtfaiye Müdürü Mustafa Balcı, 33 yıldır itfaiyede görev yaptığını söyledi.

Amaçlarının personel ile araç filosunu daha ileriye taşımak olduğunu belirten Balcı, "Bu yıl 507 olaya müdahale ettik. Arama kurtarma, boğulma, trafik kazaları araç yangınları, deprem bölgelerine ve orman yangınlarına takviye araçlarımız her zaman gönderilmektedir. Toplam 81 personelimiz var. İtfaiye müdürlüğümüzün 20 arama kurtarma ekibi var." diye konuştu.