Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Isparta'da çeşitli halk pazarlarından sebze ve meyve çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kent merkezindeki Pirimehmet, Yedişehitler, Halifesultan, Davraz Mahallesi'ndeki halk pazarlarından sebze ve meyve çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
104 saatlik güvenlik kamerasını izleyen ekipler, E.Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öteyandan, Davraz Mahallesi’nde 900 kilogramlık demir hırsızlığı şüphelisi 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: Isparta
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