Kars’ta ağır silahlarla atış yapılacak. 2 Ocak-15 Şubat 2023 ve 5 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri yapılacak atışlar öncesinde vatandaşlar uyarıldı.

Kars Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, "Kars ili sınırları dahilinde bulunan Şehit Asb. Üçvş. İ. Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında (Akbaba atış ve tatbikat bölgesi) 2 Ocak-15 Şubat 2023 ve 5 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecektir" ifadelerine denildi.

Atışların yapılacağı tarihler arasında özellikle civar köylerde bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve atış alanı ile etrafına gitmemeleri istendi.