Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 17:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars Valiliği'nden tatbikat uyarısı: Ağır silah atışları yapılacak
Kars Valiliği, 2 Ocak-15 Şubat 2023 ve 5 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri yapılacak atışlar öncesinde vatandaşları uyardı.
Kars’ta ağır silahlarla atış yapılacak. 2 Ocak-15 Şubat 2023 ve 5 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri yapılacak atışlar öncesinde vatandaşlar uyarıldı.
Kars Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada, "Kars ili sınırları dahilinde bulunan Şehit Asb. Üçvş. İ. Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında (Akbaba atış ve tatbikat bölgesi) 2 Ocak-15 Şubat 2023 ve 5 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında ağır silah atışları icra edilecektir" ifadelerine denildi.
Atışların yapılacağı tarihler arasında özellikle civar köylerde bulunan vatandaşların dikkatli olmaları ve atış alanı ile etrafına gitmemeleri istendi.
Etiketler: Kars Tatbikat Haberleri
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