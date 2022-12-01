Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı.

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

Bakan Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek.

Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Yılbaşında yüzde 50, temmuzda yüzde 30 zam

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı.

Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

Peki asgari ücretin belirlenmesinde süreç nasıl ilerleyecek ?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Masaya oturulduğunda tarafların beklentileri belirlenmiş olacak. Yapılacak görüşmelerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir rakama ulaşacak. Tarafların daha kısa sürede anlaşıp asgari ücreti erken bir zamanda, geçen yıl olduğu gibi belki açıklama ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Kararın da oy birliğiyle çıkma ihtimalini yüksek görüyorum."

"Çalışanları memnun edecek bir rakam olma ihtimali yüksek"

2022 yılının ocak ayında asgari ücrete tarihin en yüksek artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 50 zamla çalışanın maaşı 4 bin 253 liraya yükseltildi.

Temmuzda da asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücret net 5 bin 500 liraya çıktı.

2023'deki zammın da beklentileri karşılayacağı tahmin ediliyor.

Zengin, "Rakam açıklandığında çalışanları memnun edecek işletmelerin de devamını sürdürebilir olmasını ve iş gücü kaybına gitmemesini sağlayacak bir rakam olma ihtimalini yüksek görüyorum" dedi.

Asgari ücret, Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.