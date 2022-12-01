Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2022-23 AÖF sınav takvimi sonrasında AÖF güz dönemi sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?
2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.
Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından henüz açıklanmadı.
AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.
Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
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