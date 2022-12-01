2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.



Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?



AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından henüz açıklanmadı.

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?



Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.



Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.