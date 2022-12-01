İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbarat çalışmalarının ardından Durağan ilçesinde tütün kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 200 bini dolu 275 bin bandrolsüz makaron, 500 kilogram kıyılmış tütün, 1845 sigara sarma kağıdı, 2 elektrikli türün doldurma ve bir tütün kıyma makinesi ele geçirildi.