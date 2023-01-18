Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Eğirdir ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Barla köyünde iki farklı adresten çapa makinesi, buzdolabı ve demir çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce hırsızlık olaylarına ilişkin V.Ö, M.Ö. ve S.U gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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