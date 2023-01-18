Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sırt çantasından bir bebeğin cansız bedeni çıktı
Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde cansız bebek bedeni bulundu.
Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde cansız bebek bedeni olduğunu belirterek polisi aradı.
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Uşak
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