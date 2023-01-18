Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir minibüsü durdurdu. Araçta, 350 bin dolu makaron bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kiledere beldesinde kaçak sigara sattığı tespit edilen iş yerinde 11 bin 920 dolu, 1700 boş makaron ile 160 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü ile iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.