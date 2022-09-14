Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da gazi ve şehit yakınları kan bağışında bulundu
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi, kan bağışında bulundu.
Şube Başkanı Ali Savcı, Kaymakkapı Meydanı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Bir damla kanın kıymetini çok iyi bildiklerini anlatan Savcı, "Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında, canıyla, kanıyla bu vatanı toprak yapan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için '1 ünite kan 1 can' sloganıyla kan bağışında bulunuyoruz" dedi.
Savcı, Gaziler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenleneceğini de vurguladı.
Etiketler: Şehit Kan Bağışı
Sıradaki Haber
Takla atan otomobilinden çıktı kayıplara karıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz