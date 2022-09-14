Şube Başkanı Ali Savcı, Kaymakkapı Meydanı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bir damla kanın kıymetini çok iyi bildiklerini anlatan Savcı, "Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında, canıyla, kanıyla bu vatanı toprak yapan aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için '1 ünite kan 1 can' sloganıyla kan bağışında bulunuyoruz" dedi.

Savcı, Gaziler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenleneceğini de vurguladı.