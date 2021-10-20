Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta’da gasp şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf. AA]
Isparta'da bir kişiyi bıçakla gasbeden zanlı cezaevine gönderildi.
Kent merkezindeki 1729. Sokak'ta seyyar satıcılık yapan N.B. polisi arayarak bıçakla tehdit edilerek 200 lirasının gasbedildiği ihbarında bulundu.
Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, Fatih Yıldız olduğunu belirledikleri şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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