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Güncel
İHA 13.11.2023 17:57

Isparta’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Isparta’da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Isparta’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Dün gece saatlerinde 6 Mart Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Bacaklarından yaralanan gençler acı ile yere düşerken ilk yardıma çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından il müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

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