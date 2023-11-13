Hafif Sağanak Yağışlı 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2023 17:56

Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde kaçakçılık yapan şüphelilerin tespiti, yakalanması ve suç unsurların ele geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda taksi ile kaçakçılık yaptıkları belirlenen U.G. ve Z.Y'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin evlerine gerçekleştirdikleri operasyonda, gümrük kaçağı 4 bin 884 paket sigara, 27 elektronik sigara, 39 paket nargile tütünü, 20 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 kilogram açık nargile tütünü, 6 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Ekipler, kaçak malzemelere el koyup iki şüpheliyi gözaltına aldı.

ETİKETLER
Erzincan Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Alman Continental otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
17:54
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
17:48
Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü
17:47
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
17:46
Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden "İsrail'e karşı tavır alınması" çağrısı
17:43
Diyarbakır’da 8’inci Ana Jet Üssü’ndeki lojmanda yangın
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ