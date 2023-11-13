Erzincan'da kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde kaçakçılık yapan şüphelilerin tespiti, yakalanması ve suç unsurların ele geçirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda taksi ile kaçakçılık yaptıkları belirlenen U.G. ve Z.Y'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin evlerine gerçekleştirdikleri operasyonda, gümrük kaçağı 4 bin 884 paket sigara, 27 elektronik sigara, 39 paket nargile tütünü, 20 paket bandrolsüz kıyılmış tütün, 6 kilogram açık nargile tütünü, 6 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

Ekipler, kaçak malzemelere el koyup iki şüpheliyi gözaltına aldı.