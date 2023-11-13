Hafif Sağanak Yağışlı 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2023 17:48

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak 1-13 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 35 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 29 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan armalarda 429 gram metamfetamin, 41,73 gram esrar, 0,53 gram bonzai, 6 bin 60 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 3 hassas terazi ele geçirildi.

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Manisa'da gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
Van'da farklı suçlardan aranan 48 şüpheliden 12'si tutuklandı
18:03
Alman Continental otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
17:54
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
17:48
Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü
17:47
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
17:46
Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden "İsrail'e karşı tavır alınması" çağrısı
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ