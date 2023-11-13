Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak 1-13 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 35 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 29 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan armalarda 429 gram metamfetamin, 41,73 gram esrar, 0,53 gram bonzai, 6 bin 60 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 3 hassas terazi ele geçirildi.