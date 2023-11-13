Bolu'da 13 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu maddeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli halde olan 2 araç durduruldu. 2 araçta bulunan M.A., İ.Y., F.P. ve M.F.B. isimli şahıslar araçtan indirildi. Yapılan operasyon çerçevesinde 2 araç didik didik arandı.

Aramalar neticesinde 4 şahsın üzerinden ve araçlardan 13 kilo 150 gram uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. M.A., İ.Y. ve F.P. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.F.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.