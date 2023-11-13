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Güncel
İHA 13.11.2023 17:44

Bolu'da 13 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bolu’da polis ekipleri tarafından durdurulan 2 şüpheli araçta ve araçlarda bulunan 4 kişi üzerinde yapılan aramalarda, 13 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da 13 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu maddeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli halde olan 2 araç durduruldu. 2 araçta bulunan M.A., İ.Y., F.P. ve M.F.B. isimli şahıslar araçtan indirildi. Yapılan operasyon çerçevesinde 2 araç didik didik arandı.

Aramalar neticesinde 4 şahsın üzerinden ve araçlardan 13 kilo 150 gram uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. M.A., İ.Y. ve F.P. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.F.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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