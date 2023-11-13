Hafif Sağanak Yağışlı 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.11.2023 17:28

Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı hizmete açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yer alan Dipsizgöl Tabiat Parkı, vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı hizmete açıldı

İlçenin Çifter köyü mevkisinde, D-100 kara yoluna 8 kilometre mesafede yer alan Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı, off road, karavan, motosiklet ve trekking alanlarında hizmet veriyor.

Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı işletme sahibi İsmail Cesur, gazetecilere, tesisin birçok özelliği bünyesinde barındırdığını söyledi.

Tesisin teknik özelliklerinden bahseden Cesur, "Böyle bir komplike, kendi kendine yetebilen bir tesis, ne Türkiye'de ne de Avrupa'da var. Yani siz tesisin içinde, karavanınızla, motosikletinizle geldiğiniz zaman, motosikletin ışık sistemlerinden, balatasından, yağından hatta benzinine kadar her şeyini atölye otel barlarımızda bulma imkanınız var." dedi.

Tesisi 3 senede şimdiki haline getirdiklerini anlatan Cesur, misafirleri kabul etmeye başladıklarını kaydetti.

İşletmeci Hatice Kübra Cesur ise tesiste 13 bungalov ve 4 yatak kapasiteli taş ev bulunduğunu dile getirerek, "Burada yaklaşık 40 kişiye kadar konaklama yapılabiliyor. Yine 120 kişi kapasiteli piknik alanlarımız var. Herkes kendi mangalını pişirebiliyor ya da restoranımızdan faydalanabiliyor. Bir kış bahçemiz var. Yöresel lezzetler tadacağız. Burada kendi taş fırınımız var." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Bolu'da su tankerinin çarptığı adam öldü, eşi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Alman Continental otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
17:54
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
17:48
Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü
17:47
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
17:46
Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden "İsrail'e karşı tavır alınması" çağrısı
17:43
Diyarbakır’da 8’inci Ana Jet Üssü’ndeki lojmanda yangın
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ