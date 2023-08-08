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Güncel
DHA 08.08.2023 13:26

Isparta Valisi Baruş, vatandaşların kötü koku şikayetinde bulunduğu Deri OSB’yi denetled

Isparta’da hava sıcaklıklarının en yüksek seviyeye çıktığı bu günlerde Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkan kötü koku, çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından şikayet konusu oldu. Isparta Valisi Aydın Baruş, organize sanayi bölgesine giderek denetimde bulundu.

Isparta Valisi Baruş, vatandaşların kötü koku şikayetinde bulunduğu Deri OSB’yi denetled

Isparta Valisi Aydın Baruş, 37’si deri işleme olmak üzere toplam 47 fabrika ve tesisin bulunduğu bölgede denetimde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ile Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtırak’ın da hazır bulunduğu denetimde Vali Baruş, arıtma tesisi havuzlarını denetledi.

Kötü kokunun bertaraf edilmesine yönelik daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Baruş, bölgeden yükselen kötü kokunun giderilmesi için yükümlülüklerini yerine getirmeyen tesisler için her türlü yaptırımı uygulayacaklarını kaydetti. Vali Baruş, “Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 47 işletme faaliyet gösteriyor. Bunlardan 37’si deri işliyor. Son günlerde çevrede yaşayan vatandaşlardan şikayet almaya başladık. Burada alınması gereken tedbirler var. Bu gün bu tedbirlerin alınıp alınmadığını görmek için buraya geldik. Buranın kurulum aşamasında yapılmış bir CED raporu var. Bu taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini incelemek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı’ndan bir ekip önümüzdeki günlerde buraya gelecek ve denetimde bulunacak. Bu denetlememizde bir havuzun üzerinin kapatılmadığını gördük. Bunun üzeri en kısa sürede kapatılacak” dedi.

Atık sudan çıkan çamurun depolanması sırasında son derece dikkatli olunması gerektiğine değinen Vali Baruş, “Geçici tedbir olarak çamurun üzeri kireç ve kimyasalla kapatıldı. Yine buradaki atık suyunun arıtılmasından sonra deşarjıyla ilgili olarak Isparta Belediyesi ile birlikte çalışma yürütülüyor. Tüm bu tedbirleri görüşmek üzere yarın bir toplantı yapacağız ve yeni adımlar atacağız. Vatandaşlarımızın rahatsızlığı bizim rahatsızlığımız demektir. Buradaki işletmeler Isparta’nın ekonomisi açısından ve ham deri işleme bakımından önemli ancak tüm işletmeler kendi bünyelerinde ön arıtmalarını kurmak zorundalar. Ön arıtmalarını kuramayacak varsa artık işletmelerini tatil etmesi gerekiyor. Ön arıtma tesisi olmayan işletmelerin artık burada ham deri işlemeleri mümkün olmayacak. Belli bir süre sonra bunları denetleyeceğiz ve OSB yönetimi ile birlikte bir karar vereceğiz. Ya yarı mamul deri üretimine geçmeleri gerekir ya da ham deri işleyeceklerse ön arıtma tesislerini kurma zorunluluğuna mutlaka uymaları gerekir” şeklinde konuştu.

Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde kötü kokunun bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar, Vali Aydın Baruş’un başkanlığında geniş çaplı toplantıda ele alınacak.

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