Elle nohut biçen kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor

Muş'un Yaygın beldesinde bir grup kadın, aile bütçelerine destek olabilmek için güneş altında günde en az 10 saat elleri ile nohut biçiyor. Muş merkezde ve çevre köylerde yaşayan kadınlar ev işlerinin yanı sıra aile bütçesine katkı sunmak için güneşin altında saatlerce elleri ile nohut biçerek alın teri döküyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek iş başı yapan kadınlar, gün batımına kadar elleri ile nohut biçiyor. Üretime katkı sunmaktan memnuniyet duyan kadınlar, zor şartlara rağmen işlerini severek yapıyor. Sıcak havadan başlarındaki tülbent ile korunmaya çalışan kadınlar, günün en sıcak saatinde ise römork kasası altında dinleniyor. Bir kadın günde ortalama 1 dönüm alanda nohut biçerek günü tamamlıyor.

Tarlada çalışarak geçimini sağlayan Belkıs Çetin, sabahın ilk ışıkları ile tarlaya geldiklerini ifade ederek, "Sabah saat 05.30’da evimizden çıkıyoruz saat 06.00’da tarlaya varıyoruz. Geçimimizi sağlamak için. Saatlerce güneşin altında çalışıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için çalışmak zor. Nohutları elle topladığımız için bazen ellerimiz yaralanıyor. Çocuklarımız için bu güneşin için geçim için çabalıyoruz. Bazen 15 kadın geliyoruz tarlaya bazen de müsait olmayan oluyor o zaman sayımız düşünce yükümüz artıyor. Muş ovası bu yıl çok bereketli" dedi.

Aile bütçesine katkıda bulunmak için tarlada çalıştığını söyleyen işçilerden Fatma Altun ise “Akşama kadar tarlada elle nohut topluyorum. Ailemize bakıyoruz. Tarlada çalışmak zordur ama mecbur çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Her sabah işçileri evlerinden alarak tarlaya getiren servis şoförü Ziver Şipal da, “Tarlaya işçi getiriyorum. İşçiler eski yöntem olan elle nohut biçiyorlar. Hasat edilen nohutlar patoza veriyoruz. İşçiler, saat 06.00 da başlıyorlar akşam 06.00’ya kadar çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.