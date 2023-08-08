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Güncel
İHA 08.08.2023 12:23

Ağrı’da dev kazanlarda kışlık bulgurlar kaynatıldı

Ağrı’da kışın tüketilmek üzerine hasat edilen bulgurlar, odun ateşi üzerine bırakılan dev kazanlarda kaynatılmaya başlandı.

Ağrı’da dev kazanlarda kışlık bulgurlar kaynatıldı

Ağrı’nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, her yıl gelenek haline getirdikleri buğday kaynatma işlemi için kolları sıvadı. Kendi tarlalarında ektikleri buğdayları hasat ettikten sonra bahçelerine kurdukları dev kazanlara doldurarak odun ateşinde saatlerce kaynatan vatandaşlar, güneşin altında 2 gün boyunca bekleterek kurumasını bekliyor. Güneşin doğmasıyla başlayan bu işlem, kavurucu sıcaklar altında büyük emeklerle yapıldıktan sonra değirmenlere götürülüp öğütülmesiyle devam ediyor.

Ağrı’da dev kazanlarda kışlık bulgurlar kaynatıldı

Kendi ektikleri buğdayları hasat ettikten birkaç aileyle bir araya gelip dev kazanlarda buğday kaynatma işlemine başladıklarını söyleyen Gülden Yıldız, büyük emek ve zahmetle yapılan bu işlemin daha sağlıklı olduğunu vurgulayarak, “Sabah 05.00’te uyandık. Büyükçe kazanlarımızı odun ateşine koyduk. Bulgurlarımızı içine boşaltıp kaynatmaya başladık. Daha sonra torbalara koyup süzdürdük. Birkaç gün boyunca kuruyacak, kurduktan sonra değirmene götürüp öğüteceğiz. Bu şekilde kışlık erzağımızı hazırlamış olacağız. Biraz zahmetli bir iş oluyor ama güzel oluyor. Dışarıdakinden daha lezzetli oluyor” ifadelerine yer verdi.

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