Parçalı Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.07.2024 12:41

Isparta Valiliğinden emeklilere destek

Isparta Valiliğince kentte faaliyet gösteren bir alışveriş merkeziyle ortak protokol imzalanarak emeklilere yüzde 10 indirim sağlanacağı bildirildi.

Isparta Valiliğinden emeklilere destek

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2024'ün "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve kentteki bir alışveriş merkezi arasında emeklilere yönelik indirim ve hediye çekilişini protokolü imzalandı. İmza törenine Vali Aydın Baruş da katıldı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz ve IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı arasında imzalanan protokolle emeklilere, 15 Temmuz 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerinde 750 lira ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 indirim sağlanacak.

Bunun yanında emeklilere, 1000 lira ve üzeri alıveriş yapanlar arasında düzenlenecek çekilişlerle çeşitli hediyeler verilecek.

Açıklamada emeklilerin Isparta'daki ve Türkiye genelindeki indirimleri www.emekliler.gov.tr sitesi üzerinden takip edebilecekleri kaydedildi.

ETİKETLER
Isparta Emekli
Sıradaki Haber
Batman'da terör operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
Avrupa Parlamentosu Başkanlığına yeniden Roberta Metsola seçildi
13:34
HGS kullanıcıları plaka güncelleme işlemlerini e-Devlet'ten yapabilecek
13:18
UNICEF, çocukların aşılanma oranındaki artışın 2023'te durduğunu açıkladı
12:57
Emine Erdoğan: Aşure aşının feyzi kalplere şifa olsun
12:55
Paylaşmanın simgesi: Aşure Günü
12:51
YKS cevap kağıtları erişime açıldı
Emniyetin havadaki gözü Melek komiser her an göreve hazır
Emniyetin havadaki gözü Melek komiser her an göreve hazır
FOTO FOKUS
Gazze Hiroşima'dan beter halde
Gazze Hiroşima'dan beter halde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ