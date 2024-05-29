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Güncel
İHA 29.05.2024 18:04

Isparta Belediyesi 2 mahalleye sağlık ocağı kazandırıyor

Isparta Belediyesi tarafından, Gülevler Mahallesi’ne içerisinde sağlık ocağı ve Kur'an kursunun da yer alacağı sosyal tesis ile Halife Sultan Mahallesi’ne sağlık ocağı inşa ediliyor. Her 2 mahallede de binaların yapım çalışmaları devam ediyor.

Isparta Belediyesi 2 mahalleye sağlık ocağı kazandırıyor

Isparta Belediyesi tarafından, Gülevler Mahallesi’nde Gülevler Camii'nin yan tarafında bulunan ve günün şartlarına uygun olmayan muhtarlık binasının yerine de 2 katlı modern bir sosyal tesis inşa ediliyor.

Sosyal tesis için yapım ihalesi gerçekleştirilmesinin ardından başlayan çalışmalar aralıksız sürüyor. Gülevler Mahallesi’nde sağlık ocağı olmaması dolayısıyla vatandaşlar, farklı bir mahalledeki sağlık ocağına gidiyordu. İnşa edilen sosyal tesis sayesinde mahalleye sağlık ocağı ve sosyal tesis içerisinde muhtarlık ofisi, eczane ve Kur’an kursu da yer alacak. Gülevler Sosyal Tesisi'nin inşaatında dış cephe çalışmaları tamamlanırken, yapının içerisinde sıva işlemleri devam ediyor. Sıva çalışmalarının ardından elektrik tesisat çalışmaları gerçekleştirilecek.

Gülevler Camii'nin tuvaletleri de yenilenerek modern bir hale getirildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mart ayında Halife Sultan Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşmasında mahalleye sağlık ocağı binası yapılması sözünü vermişti. Çalışmalarına hemen başlanan tek katlı sağlık ocağı binasında dış cephe işlemleri tamamlandı, binanın içerisinde taban döşeme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Halife Sultan Mahallesi de yıllardır özlemini çektiği sağlık ocağı binasına kavuşmuş olacak.

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