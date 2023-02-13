Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 07:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'nın Kanarya Adaları'na gelen düzensiz göçmenlerden 6'sı öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte 6 kişi öldü.
Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Kanarya Adaları'na 4 farklı botla toplamda 154 düzensiz göçme geldi.
Tenerife Adası'nın güney kıyılarında müdahale edilen ilk botta 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, 9 gündür denizde olduklarını ve yolculuk sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini yetkilileri bildirdi.
Yetkililer, Kanarya Adaları'na gelen 154 düzensiz göçmenden 17'sinin kadın olduğunu ve Kızılhaç ekipleri tarafından ilk yardımın yapılmasının ardından barınma merkezlerine götürüldüklerini ifade etti.
Etiketler: İspanya Düzensiz Göçmenler
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