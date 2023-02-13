Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde Kanarya Adaları'na 4 farklı botla toplamda 154 düzensiz göçme geldi.

​​​​​​​Tenerife Adası'nın güney kıyılarında müdahale edilen ilk botta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, 9 gündür denizde olduklarını ve yolculuk sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini yetkilileri bildirdi.

Yetkililer, Kanarya Adaları'na gelen 154 düzensiz göçmenden 17'sinin kadın olduğunu ve Kızılhaç ekipleri tarafından ilk yardımın yapılmasının ardından barınma merkezlerine götürüldüklerini ifade etti.