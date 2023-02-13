Al Nahyan, Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

BAE merkezli El-İttihad Gazetesinin haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı, incelemeleri sırasında, depremzedelere gerekli yardım ve desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Al Nahyan, ziyaret kapsamında BAE'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yönetimi merkezini de ziyaret etti.