Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Kahramanmaraş'ta deprem bölgelerini ziyaret etti
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş'ta depremin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.
Al Nahyan, Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.
BAE merkezli El-İttihad Gazetesinin haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı, incelemeleri sırasında, depremzedelere gerekli yardım ve desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.
Al Nahyan, ziyaret kapsamında BAE'den gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD yönetimi merkezini de ziyaret etti.
Etiketler: Deprem Birleşik Arap Emirlikleri
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