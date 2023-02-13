Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de gaz zehirlenmesi şüphesiyle 13 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de 9'u çocuk 13 yabancı uyruklu kişi, gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Gürler Mahallesi Millet Bulvarı'nda bir evde kalan 13 kişi, kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kişiler, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Evde bulunan mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendikleri değerlendirilen 13 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
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