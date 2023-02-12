Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nden deprem bölgesine 500 ton yakacak odun gönderildi
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinden "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 500 ton yakacak odun gönderildi.
Kırklareli'nde AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.
Demirköy Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen yardım kampanyasına vatandaşlar destek verdi.
Vatandaşlarca hazırlanan 500 ton yakacak odun 15 tıra yüklenerek deprem bölgesine sevk edildi.
Belediye Başkanı Recep Gün, deprem nedeniyle tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.
İlçeden 500 ton yakacak odun gönderildiğini anlatan Gün, ihtiyaç doğrultusunda yardımların süreceğini kaydetti.
Etiketler: Kırklareli
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