Milli Eğitim Bakanlığının talepleri doğrultusunda kent genelinde 5 meslek lisesinde çadır içi soba imalatı başladı.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Uğur Korkmaz, metal teknolojisi alanı öğretmenlerinin bir araya gelerek gece gündüz demeden deprem bölgesine çadır içi soba ürettiğini söyledi.

Sobaları en kısa sürede bölgeye ulaştıracaklarını ifade eden Korkmaz, "Depremzedelerin soğukta üşümemesi için gayret sarf ediyoruz. Gece gündüz, cumartesi, pazar demeden çalışıyoruz." dedi.

Öğretmenlerden Koçak Bek, ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Allah, devletimize, milletimize birlik ve beraberlik versin. Metal teknolojisi alanı öğretmenleri olarak bir araya geldik. Kış günü deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için soba imalatı yapıyoruz. Bir katkımız olursa ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Öğretmen İsmet İşim de "Milletimizin yaralarını sarmak için arkadaşlarla bir araya geldik, çalışıyoruz. Aynı acıları, aynı sıkıntıları biz de onlarla yaşıyor ve hissediyoruz. Onların acılarını hafifletmek için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.