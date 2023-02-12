Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'nin tahliye uçuşları için rezervasyon uygulaması başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon yapılmasına bu akşam saat 20.00'de başlanacağını duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir."
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