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Güncel
AA 23.09.2024 23:25

İspanya Dışişleri Bakanlığından vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri tavsiyesi

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanlığından vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri tavsiyesi
[Fotograf: Reuters]

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının ardından "seyahat tavsiyeleri" bölümünde Lübnan kısmında değişiklik yaptı.

"Vatandaşlarına her türlü şartta Lübnan'a seyahat etmemelerini" öneren İspanya hükümeti, burada bulunan vatandaşlarına da "mevcut durumda açık olan ticari ulaşım yollarıyla bu ülkeyi terk etmelerini" tavsiye etti.

İsrail'in saldırılarından en çok hedef alınan Lübnan'ın güney bölgelerinin "özellikle tehlikeli" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bekaa Vadisi ve Litani Nehri'nin güneyine hiçbir seyahatte bulunulmaması" istendi.

Diğer yandan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise ülke basınına yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının "endişe verici ve dramatik" olduğunu belirtti.

Robles, her şeye rağmen Lübnan'da görev yapan "İspanyol askerlerinin moralinin çok yüksek olduğunu" ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"İspanya hükümeti, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve doğusuna yönelik düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırılardan duyduğu derin dehşeti ve kınamayı ifade ediyor. Şiddet sarmalının durması gerekiyor. Her ne pahasına olursa olsun savaştan kaçınılmalıdır. Tüm taraflar sivil hayata ve Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkelerine saygı duymalıdır. Gerilimin düşürülmesi ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerekiyor. Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes, bölgesel gerilimin azaltılması için mutlaka gereklidir."

İsrail ordusunun, Lübnan'da sabahtan bu yana 1100 "hedefe" yönelik hava saldırılarında 24'ü çocuk, 42’si kadın 356 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1246 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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