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Güncel
AA 23.09.2024 17:32

Bayburt'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bayburt'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayburt'ta PKK/KCK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK içerisinde kırsal alanda faaliyet gösteren ve örgütün elebaşlarından Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edilen örgüt mensubu Y.Y. ile sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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