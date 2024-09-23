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Güncel
AA 23.09.2024 17:47

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı 100.Yıl mahallesi Nato Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde sıkışan S.T ve B.D hafif yaralı kurtulurken araç içerisinde sıkışan G.M ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken olayla alakalı Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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