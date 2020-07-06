Sıcak havanın etkili olduğu ilçedeki çocuklar Göz Parkı'ndaki tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına ve ilçedeki su kanallarına girdi.

Görevlilerin uyarılarına rağmen havuz ve kanallara giren çocuklar, serinlemeye çalıştı.