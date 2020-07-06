Tunahan İn (21) idaresindeki 68 AAH 019 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 DK 536 plakalı minibüs, Gülağaç ilçesi girişinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü İn ile otomobildeki Yüksel Miray Yiğit (1), Fadimana Dal (49), Kamil Yiğit (26), Rabia Yiğit (19), Hatice Naz Dal (10) ve Fatma Yiğit (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.