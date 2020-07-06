Haber Giriş: Kaynak: AA
Nusaybin’de tır ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ve minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mardin'den alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PBR 12 plakalı tır ile 47 H 0466 plakalı minibüs Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada bir kişi yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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