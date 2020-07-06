Mardin'den alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 PBR 12 plakalı tır ile 47 H 0466 plakalı minibüs Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada bir kişi yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.