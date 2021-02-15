Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle hayvancılığa başlayan eski hükümlü, görme engelli eşiyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açtı.

İşlediği bir suçtan dolayı 35 yıl hapis cezası alan Halil Yıldırım (58), 2003 yılında tahliye olduktan sonra uzun süre Afyonkarahisar'da geçici işlerde çalıştı.

Hayatında yeni bir sayfa açmak ve işinin patronu olmak amacıyla İŞKUR İl Müdürlüğüne giden Yıldırım, "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Girişimcilik kursunu tamamladıktan sonra hazırladığı "Koyun Yetiştiriciliği Projesi"nin İŞKUR Genel Müdürlüğündeki ilgili komisyonca onaylanmasının ardından kendisine verilen nakdi hibe desteğiyle 48 koyun alan Yıldırım, ilçeye bağlı Çalışlar köyünde evinin bahçesine kurduğu ağılda hayvanlarına bakmaya başladı.

Yıldırım, proje kapsamında kendisine verilen destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve devlete çok dua ettiğini söyledi.

Yıldırım, "Kendi işimi kurduğum bu sürüyü de daha büyütmeyi hedefliyorum. Ailemin geçimini ve geleceğini bu hayvanlardan elde ettiğim gelirle sağlayacağım. Eşim görme engelli. Birbirimize destek olarak hayatımızda yeni bir sayfa açtık." ifadelerini kullandı.

İŞKUR Afyonkarahisar Müdürü Ahmet Karakaya da girişimcilik kursuna katılan eski hükümlüler ile engellilerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvurabileceğini anımsattı.

Karakaya, projesi onaylanan eski hükümlülere asgari ücretin 15 katı, engellilere de 65 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini söyledi.