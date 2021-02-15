Habibe Hanım, Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'nin mürettebatı olan oğlunun şehit olması üzerine, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Hikmetiye mevkisindeki yaklaşık 7 bin metrekare alanı, cami yapılmak üzere hibe etti.

Habibe Hanım'ın vefatından sonra padişahın fermanı üzerine cami inşaatına başlandı. Saray ve köy sakinlerinden toplanan 29 bin 564 kuruşluk parayla yapılan Hikmetiye Camisi, 1899 yılında tamamlanarak ibadete açıldı.

1967 Adapazarı ve 17 Ağustos 1999 Marmara depremlerinde hasar görse de ayakta kalmayı başaran cami, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1982'de tescillenerek koruma altına alındı.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Hikmetiye Camii Koruma ve Yaşatma Derneğince başlatılan restorasyon çalışmaları ise 2014'te tamamlandı.

Kartepe'ye gelenlerin ziyaret ettiği Hikmetiye Camisi, mimari yapısıyla dikkati çekiyor.

"Camimizi herkesin gelip görmesi lazım"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla önemli bir turizm potansiyeli olan ilçenin, Anadolu kültürünü yansıtan özel bir yeri olduğunu söyledi.

Hikmetiye Camisi'nin Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında yaptırıldığını anlatan Kocaman, "Burası bizim için çok kıymetli. Bölge insanının üzerine titrediği, gözü gibi korumaya çalıştığı bir yerdeyiz. Tarihi yapıya uygun şekilde diğer tesisleri de belediye olarak tamamladık. Caminin karşısında da Derbent Etnografya Müzemizi hayata geçirmek istiyoruz. Bölgede yaklaşık 200 yıllık bir yaşanmışlık var. Eski yapılar, kıyafetler, tarihi eserlerden birçok ürünü sergileyebilme noktasındayız. Bakanlık ve müze müdürlüğüyle irtibat halindeyiz. Bu dokuyu bölgeye kazandırmayı arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Kocaman, caminin çok kıymetli bir eser olduğunu dile getirerek, "Sultan 2. Abdülhamid Han bu eseri buraya kazandırmış, biz de bunu koruyacağız. Camimizi herkesin gelip görmesi lazım." dedi.

"Kocaeli ve diğer vilayetlerden insanlar ziyarete geliyor"

Hikmetiye Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Orhan Arıkan da mimari açıdan önemli bir yapıya sahip olan caminin, yapıldığı günden bu yana ibadete açık kaldığını anlattı.

Bölgedeki insanların esere gereken ilgiyi gösterdiğini vurgulayan Arıkan, "Bölge sakinleri cami ihtiyaçlarını karşılamada her zaman bize destek oluyorlar. Camimizin güzel bahçesi var, insanlar buraya gelerek huzur buluyor. Hem yöremize hizmet hem de gelecek kuşaklara sağlam bir eser bırakmak için çalışıyoruz. Otobüslerle, arabalarla Kocaeli ve diğer vilayetlerden buraya ziyaretçiler geliyor. Burada namazlarını kılıyorlar." diye konuştu.