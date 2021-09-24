Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadeleri yer aldı.
Bakanlık, bölgede dün de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi
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