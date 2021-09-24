Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda 2 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı.
Bölgeye hareket eden ekipler, şüphelileri kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Ekiplerce ele geçirilen 2 sikke, 2 ziynet eşyası, 2 dedektör, 16 kazı malzemesi de muhafaza altına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Kaçak Kazı
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