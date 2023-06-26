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Güncel
AA 26.06.2023 12:08

İpsala Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan Edirne’deki İpsala Sınır Kapısında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İpsala Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı
[Fotograf: İHA]

Yunanistan Kipi Sınır Kapısı’nda geçişlerin tek perondan sağlanması nedeniyle sabah erken saatlerde başlayan araç kuyruğu, gün içerisinde daha da artarak Edirne’nin İpsala’ya bağlı Esetçe beldesine kadar yaklaştı.

Çevrede herhangi bir tesis olmadığı için vatandaşlar ihtiyaçların karşılayacak bir yerin olmaması nedeniyle zor şartlar altında Yunanistan’a geçmeyi bekliyor.

Araç sürücüleri kuyruk çilesinin son bulması için yetkililerin çözüm bulmasının istiyor. Saatlerce yolda beklediklerini ifade eden vatandaşlar, 10 kilometrelik kuyrukta güneşin altında beklediklerini ve yetkililerin bir çözüm bulmasını istedi. 

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