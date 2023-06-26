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Güncel
AA 26.06.2023 12:05

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Bayram tatiline geldikleri Bartın'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren sürücü Hakan ile babası Mehmet ve annesi Kadın Yıldız'ın cenazeleri, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Arıt köyündeki evlerinin önüne getirildi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınması sonrası cenazeler, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanına defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Bu arada kazada ağır yaralanan ve Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Yıldız ailesinin kızları Melike'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İstanbul'dan Bartın'a Kurban Bayramı tatili için gelen Hakan Yıldız yönetimindeki otomobil, dün ailenin evine 2 kilometre kala Yukarışeyhler köyü mevkisinde yol kenarındaki duvara çarpmış, kazada sürücü, babası Mehmet ve annesi Kadın Yıldız yaşamını yitirmişti.

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Trafik Kazası Bartın
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