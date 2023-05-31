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Güncel
İHA 31.05.2023 10:40

İnşaattan hırsızlık olayının şüphelisi JASAT'ın takibi sonucu yakalandı

Aksaray'da inşaat alanından onlarca ton demir ve inşaat malzemesini çalan hırsızlık şüphelisi JASAT dedektiflerinin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İnşaattan hırsızlık olayının şüphelisi JASAT'ın takibi sonucu yakalandı

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşandı.

İnşaat alanından hırsızlık ihbarını değerlendiren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olay yerine giderek geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Demir ve inşaat malzemelerinin çalındığını tespit eden jandarma ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleriyle birlikte bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin peşine düştü.

Ekiplerin 1 gün boyunca ısrarlı çalışması sonucu şüphelinin kullandığı araç ve plaka tespit edildi. Plakadan yola çıkan JASAT dedektifleri çok geçmeden şüphelinin de kimliğini belirleyerek tespit edilen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında sorgulanan şüpheli adli makamlara sevk edilirken, çaldığı malzemeleri satın alan kişiye ulaşan JASAT dedektifleri çalıntı malzemeleri alarak eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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