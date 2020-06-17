Haber Giriş: Kaynak: AA
İnşaat halindeki binadan düşen işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binadan düşen kalıp ustası yaralandı.
Baykoca Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki inşaatta çalışan Arabi Çimen (48), bastığı kalıp kerestenin kırılması nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çimen, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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